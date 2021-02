Nocerino: «Essere allenati da Conte è una fortuna. Alza il livello»

Nocerino, ex giocatore del Milan, ha parlato in vista del derby: le sue parole su Antonio Conte, tecnico nerazzurro

Nella sua intervista rilasciata a Tuttomercatoweb, Nocerino ha parlato in vista del derby di Milano: le sue parole su Antonio Conte.

«Ha un allenatore che alza il livello dei giocatori che allena. Non tolgo niente a Lukaku ma essere con Conte è una fortuna, alza il livello dei giocatori che allena. La storia parla: con questa frequenza, Romelu non ha mai segnato. Con Conte si sta riscoprendo un bomber a tutti gli effetti. Poi fisicamente è impressionante, è forte, veloce. A me piace tantissimo, è potente, forte, quando ti aggrappi a uno così ti trascina. Lui, Ibrahimovic, Adriano, sono giocatori unici sotto questo aspetto».