Italia Under 21, Nunziata: «Percorso importante per noi. Voglio dare una chance a questi ragazzi»

Italia Under 21, le dichiarazioni del tecnico Carmine Nunziata in vista del match amichevole contro l’Ucraina

L’allenatore dell’Italia Under 21, Carmine Nunziata, ha rilasciato ancora qualche dichiarazione in conferenza stampa in vista del match contro l’Ucraina.

LE PAROLE – «È stato un percorso importante ed entusiasmante. Ogni volta che siamo entrati in campo ci abbiamo messo intensità. Poi ci rivedremo a marzo, per questo poi bisognerà seguire i ragazzi, andarli a trovare. E per questo, la partita di domani sarà importante per valutare il livello della squadra e di chi magari ha giocato meno. Ma è sempre la squadra che fa la differenza. Una partita importante, contro una grande squadra, ma in cui abbiamo commesso diversi errori tecnici e qualche errore tattico che ci è costato il gol. Una chance che i ragazzi dovranno cercare di sfruttare. Abbiamo sempre poco tempo per lavorare, in questo caso ne abbiamo avuto un po’ più per migliorare le cose ed è un aspetto fondamentale. Rispetto a Empoli qualcosa cambieremo: bisogna vedere anche le squadre che si vanno ad affrontare per trarne dei vantaggi. In questi giorni abbiamo provato alcune cose che speriamo di vedere domani. Ucraina? Una squadra forte, che è sempre arrivata in fondo a Mondiali ed Europei. Ha fisicità dietro e qualità davanti».