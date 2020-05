Nuova proprietà Roma, Friedkin valuta l’opportunità. Nel frattempo Pallotta aspetta, ci sono molti fattori da valutare

L’emergenza Covid-19 ha bloccato tutto, ma ora Friedkin vuole valutare l’opportunità di investimento. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi cerca di fare il punto sulla situazione in casa giallorossa.

La data chiave resta quella del 30 giugno, giorno in cui ci sarà la chiusura del bilancio: solo in quel momento sarà possibile capire se Friedkin sarà convinto di investire in Italia. Nel frattempo Pallotta attende.