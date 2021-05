Nuovo allenatore Real Madrid: Raul in pole position per il dopo Zidane

Secondo Marca è Raul la prima alternativa del Real Madrid in caso di addio di Zinedine Zidane: le ultime

Marca sgancia la bomba. Secondo l’autorevole quotidiano spagnolo Raul sarebbe il primo nome per la panchina di Real Madrid in caso di addio di Zinedine Zidane.

L’ex attaccante, ora allenatore del Real Madrid Castilla, dovrebbe raccogliere l’eredità del tecnico francese. Raul ha studiato e dedicato ore e ore per la sua formazione nel periodo trascorso all’Al Sadd. Nel 2018 ha iniziato a lavorare in veste di tecnico a Madrid coi Cadetti B ed il club gli ha aperto le porte di Valdebebas sempre più, ora sembra pronto per il grande salto.