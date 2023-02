Nuovo corso per allenatori Uefa a Coverciano

Partito oggi a Coverciano il nuovo corso per allenatori UEFA: molti i volti noti tra gli studenti del corso

É iniziato oggi a Coverciano il corso per Allenatori UEFA A. 192 ore di corso che termineranno il 10 maggio e permetteranno ai partecipanti di ottenere il patentino per allenare tutte le squadre giovanili e tutte le formazioni femminili, allenare le prime squadre maschili fino alla Lega Pro ed essere allenatori in seconda in Serie A e in Serie B

Tra i partecipanti i match analyst delle Nazionali maschili Under 21 e Under 18, Leonardo Carletti e Andrea Zappavigna, l’ex capitano del Catania, Marco Biagianti; il collaboratore del Ct Calzona nella nazionale slovacca, Simone Bonomi; gli ex centrocampisti di Fiorentina ed Empoli, Sandro Cois e Daniele Croce, e l’ex difensore di Reggina e Bologna, Andrea Costa; l’ex difensore di Fiorentina e Chievo, Dario Dainelli; l’ex attaccante di Lazio, Sassuolo, Bologna e Spal, Sergio Floccari; l’ex capitano del Sassuolo, Francesco Magnanelli; l’ex difensore di Atalanta, Juve e Sassuolo, Federico Peluso; l’ex difensore di Siena, Palermo e Spezia, Claudio Terzi, e l’ex giocatore del Brescia, Marco Zambelli.