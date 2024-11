Nuovo San Siro, Sala rivela: «Il progetto per Inter e Milan arriverà in questa data del 2025»

Nuovo San Siro, le dichiarazioni del sindaco Sala su quello che sarà il nuovo impianto per Inter e Milan nel prossimo futuro

PAROLE – «Stiamo ancora aspettando entro marzo il progetto di Inter e Milan per il nuovo San Siro. Il Comune non ha ricevuto nessun progetto per La Maura. C’è un preliminare tra Snaitech e F3A Green. Io ho incontrato giovedì l’ad di Snaitech Schiavolin e gli ho detto: “Se voi andate avanti su questa via, il Comune farà la sua parte: giudicheremo il progetto. Ma c’è un interesse realistico dell’amministrazione ad acquisire La Maura“. Se per qualunque motivo non riuscissero ad andare avanti, noi saremmo interessati ad acquisire l’area. Vogliamo tenere quell’area a verde. Stiamo parlando di un parco che è grande il doppio del Sempione. Concerti? Tutto ciò è legato alla realizzazione del nuovo stadio a San Siro. Il mio auspicio è che i concerti siano solo nel nuovo impianto e che si liberi La Maura dagli show. Il nuovo impianto potrebbe garantire anche una maggior capienza. In questi anni è stato necessario utilizzare anche La Maura per i concerti ma il quartiere sta ancora pagando il prezzo di un disagio che conosciamo. D’altro canto ci sono migliaia di giovani che vogliono andare ai concerti. Chiediamo a tutti un po’ di pazienza».