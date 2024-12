Nuovo stadio Cagliari, lunedì si terrà una votazione importante sul tema! Tutte le ultime novità

Nuovo stadio Cagliari, nella giornata di lunedì si terrà una votazione importante sul tema stadio! Tutte le ultime novità

L’edizione odierna de L’Unione Sarda riporta ciò che è emerso dalla commissione congiunta Urbanistica-Sport sul nuovo stadio del Cagliari. Lunedì 16 dicembre in Comune ci sarà la votazione relativa al rilascio del Paur (valutazione impatto ambientale). A questo è collegato lo stanziamento regionale da 50 milioni di euro che è necessario affinchè si proceda con la costruzione dell’impianto.

A livello strutturale come novità è da segnalare il fatto che non ci saranno all’esterno dello stadio edifici destinati a uffici e residenze temporanee. Al contrario nel progetto ci sono un hotel di lusso da 126 camere, il centro benessere, un bar, un centro congressi (capienza: oltre mille persone) e non solo. Vi sarà spazio pure per il museo del Cagliari, delle aree verdi e i posti auto, il passaggio della metropolitana leggera a Sant’Elia e una pista ciclopedonale a Monte Mixi. La corsa contro il tempo per i soldi prevede che i lavori inizino entro il 2027, questo per poter rientrare nella lista delle città che potranno ospitare alcune delle partite di Euro 2032 (manifestazione che sarà organizzata in modo congiunto da Italia e Turchia)!