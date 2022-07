Nuovo stadio Roma, il pres. IV Municipio: «Ci vorranno più di tre anni»

Il presidente del IV Municipio di Roma Umberti ha parlato della questione riguardante il nuovo stadio dei giallorossi

Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio di Roma, ai microfoni di Centro Suono Sport ha parlato della questione legata al nuovo stadio della squadra giallorossa.

PIETRALATA – «È una cosa che va avanti da molto, è un investimento importante. Parliamo di 500 milioni di euro di investimento. Bisogna fare passi cauti, certi, e il fatto che non sia uscito niente è dovuto a questo. La proprietà? Li ho incontrati diverse volte, ho visto un piglio costruttivo. E ci vogliono questi ingredienti per fare le cose. Sono ottimista. Se ci vorranno tre anni? Qualcosa in più».

STADIO APERTO – «Non dobbiamo considerare lo stadio come solo il luogo di una partita. Ma sarà un City Stadium, aperto 7 giorni su 7. Ci saranno anche spazi per socializzare. Genererà lavoro, tante persone saranno occupate sia dal punto di vista dell’edilizia, ma non solo».