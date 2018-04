L’avventura di Massimo Oddo sulla panchina dell’Udinese sta per volgere al termine

La parentesi di Oddo in bianconero prometteva bene: dopo la sconfitta subita per mano del Napoli all’esordio, è arrivata infatti una striscia di 9 risultati utili consecutivi, ovvero 6 vittorie e 3 pareggi. Tant’è vero che l’Udinese aveva scalato posizioni su posizioni in classifica, fino ad arrivare a ridosso della zona Europa League. La vittoria, a San Siro, contro l’Inter, così come il pareggio contro il Milan, però, non sono stati più di una semplice illusione per tutti i supporters friulani.

L’Udinese di Oddo ha, infatti, collezionato ben 11 sconfitte di fila e la panchina dell’ex allenatore del Pescara, adesso, traballa pericolosamente. Dopo la rimonta subita, in casa, per opera del Crotone, la dirigenza bianconera ha annunciato il silenzio stampa e si è riservata 24 ore di tempo per capire il da farsi. L’esonero sembra essere l’ipotesi più accreditata ed il fatto che l’allenatore non abbia diretto l’allenamento odierno di Lasagna&Co. è, certamente, un segnale in tal senso. A quattro giornate dalla fine del campionato, l’Udinese deve invertire il trend per non rischiare la retrocessione. Andrea Stramaccioni nel mentre, stando a Sky Sport, starebbe parlando dei progetti per il futuro. Lo Stramaccioni bis è dietro l’angolo.