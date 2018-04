Caos Udinese, parla il dg della società friulana

Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese, ha parlato così a Sky Sport: «Il momento è particolarmente complicato, siamo dispiaciuti per questa situazione. Riteniamo tuttavia di non fare comunicazioni per 24 ore. E’ meglio, preferiamo non prendere nessuna decisione a caldo quindi ci riserviamo 24 ore per comunicare le nostre decisioni».

Il caos Udinese è uno dei temi del giorno in Serie A, dopo la vittoria ottenuta, in rimonta, dal Crotone sul campo dei friulani – 22 aprile, ore 18.10

Se dovessimo usare un hashtag per riassumere la domenica dei bianconeri friulani, non avremmo dubbi: caos Udinese. La compagine allenata da Massimo Oddo, con l’1-2 firmato Crotone, ha toccato quota 11 sconfitte di fila. Ora i friulani rischiano, seriamente, di essere risucchiati nella zona rossa della classifica del nostro campionato. Motivo per cui la posizione dell’allenatore ex Pescara è sempre più a rischio e la dirigenza bianconera avrebbe già deciso di puntare sul ritorno di Stramaccioni per le ultime 4 partite del torneo.

Se quanto accaduto in campo è preoccupante, si può dire altrettanto di quanto successo all’esterno, come riportato da Radio Uno Rai. I tifosi friulani hanno bloccato il pullman della squadra all’uscita dello stadio e, in più, pare che due tifosi siano riusciti ad introdursi nel tunnel che porta agli spogliatoi, passando per la tribuna. Scoperti da due steward, c’è stata una colluttazione con uno dei due, ferito al volto. Nel mentre mister Massimo Oddo non si è visto nè in sala stampa nè in mixed zone, indice della posizione in bilico del tecnico. La società ha annunciato il silenzio stampa: ad Udine è caos.