Okafor Milan, luce verde per il trasferimento al Lipsia: le ultime

Milan, luce verde al trasferimento di Noah Okafor? L’attaccante svizzero piace al Lipsia che sta preparando l’offerta per convincere i rossoneri

Luce verde in casa Milan per il trasferimento di Noah Okafor. Come riportato da Fabrizio Romano il Lipsia ha pronta l’offerta vincente a per convincere i rossoneri.

L’offerta è quella di un prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra tra i 10 e 12 milioni. Un’offerta che avrebbe raccolto il gradimento della dirigenza rossonera, pronta quindi a far partire lo svizzero.