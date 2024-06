Olanda-Canada: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al De Kuip andrà in scena l’amichevole tra Olanda e Canada: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al De Kuip di Rotterdam va in scena l’amichevole di avvicinamento agli Europei tra Olanda e Canada. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Olanda-Canada, le probabili formazioni

OLANDA (3-4-2-1): Verbruggen; De Vrij, Van Dijk, Aké; Dumfries, Schouten, De Jong, Blind; Simons, Gakpo; Weghorst. Ct. Koeman.

CANADA (3-4-3): Crepeau; Johnston, Waterman, Miller; Buchanan, Eustaquio, Kone, Davies; David, Larin, Ugbo. Ct. Marsch

Olanda-Canada: orario e dove vederla in tv

Olanda-Canada si gioca alle ore 20:45 di giovedì 6 giugno. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport Calcio (202). Per vedere la partita in streaming sarà disponibile su Sky Go.