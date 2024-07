Olanda, Weghorst: «Mai stato un grande talento, ma non mi sono arreso. Titolarità? Dico questo» 

Wout Weghorst, centravanti vecchio stampo dell’Olanda, ha parlato così dopo la qualificazione in semifinale di Euro 2024

Wout Weghorst è intervenuto a Marca per parlare del suo momento di forma e passata. L’attaccante olandese, arrivato con la sua Nazionale in semifinale di Euro 2024, si è esposto così.

TALENTO – «Non sono mai stato un grande talento, forse è per questo che gli scout non mi hanno mai invitato a provare per qualche grande club quando ero ragazzo, ma non mi sono mai arreso»

TITOLARITÀ – «Mi piacerebbe essere titolare. Logicamente mi aspetto di più, ma sono contento del ruolo che ho»