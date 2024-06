Olanda Francia, si rivede lo STRISCIONE contro Theo Hernandez: olandesi PAZZI per Dumfries – FOTO

I tifosi olandesi hanno riproposto il famoso striscione con Dumfries e Theo Hernandez, già visto nella festa Scudetti dell’Inter

Aveva fatto tanto discutere lo striscione mostrato da Dumfries durante i festeggiamenti dello Scudetto dell’Inter. Parliamo naturalmente dell’iconica immagina dell’esterno dell’Inter che “tiene al guinzaglio” Theo Hernandez.

Questa sfida si ripeterà anche in occasione di Olanda-Francia, gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024. I tifosi olandesi hanno riproposto lo striscione proprio per la gara europea.