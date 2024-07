Olanda Inghilterra: quanto pesa la maledizione ORANGE

Quattro semifinali perse su cinque per l’Olanda nella storia delle semifinali degli Europei. L’unica vinta fu storica, ecco perché

L’Olanda è stata eliminata in quattro delle cinque semifinali disputate agli Europei, l’ultima in ordine di tempo nell’Europeo di ben 20 anni fa. L’unica eccezione, la vittoria per 2-1 contro la Germania ospitante nel 1988, ha fatto parte del torneo poi chiuso con la vittoria del titolo in finale con l’Unione Sovietica, con le reti di Gullit e Van Basten.

Di conseguenza, il quadro per la sfida di stasera è piuttosto chiaro: Koeman deve riuscire a sfatare un’autentica maledizione. Ma se per caso ce la fa, allora in finale è davvero tutto possibile, sebbene la Spagna sarà la grande favorita con chiunque dovrà vedersela…