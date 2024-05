Olympiacos Fiorentina, perde anche il Torino: NIENTE EUROPA per i granata

A perdere ad Atene non è solo la Fiorentina, ma anche il Torino: i granata non accederanno in Europa vista la vittoria dei greci

La sconfitta della Fiorentina in finale di Conference League contro l’Olympiacos si rivela una beffa anche per il Torino. Infatti, i granata avrebbe potuto qualificarsi in Europa solo in caso di successo dei toscani.

Questo non è accaduto e dunque le squadre di Serie A qualificate in Europa saranno otto e non nove. Tagliato fuori dunque il Tornio che si era garantita questa possibilità approfittando del pareggio del Napoli con il Lecce.