Olympiacos, Pedro Martins: «Atalanta forte, ma in casa possiamo contare sui nostri tifosi»

L’allenatore dell’Olympiacos Pedro Martins ha parlato alla vigilia della partita contro l’Atalanta

Pedro Martins, allenatore dell’Olympiacos, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita d’Europa League contro l’Atalanta.

GARA CASALINGA – «Non credo che il 2-1 fuori casa sia un risultato negativo. Di solito noi siamo più forti e concentrati in casa e possiamo contare sui nostri tifosi. Abbiamo bisogno di due gol in più per passare il turno. Poi è chiaro che sarà una partita molto differente, la reazione dev’essere dimostrata sul campo, la chiave è essere più efficienti. Bisogna fare il massimo per sopravanzare un avversario come l’Atalanta».

FORMAZIONE – «M’Vila può giocare e non ci sono altri problemi. I sistemi di gioco sono importanti, sì, ma la strategia e la dinamica in campo sono fondamentali. Dobbiamo essere concentrati e pronti».