Onana Inter, l’arrivo del portiere non esclude la permanenza di Handanovic

Onana resta in pole nella lista dell’Inter tra i pali. L’arrivo del camerunense non esclude il rinnovo di capitan Handanovic

L’Inter valuta l’arrivo di un altro portiere a Milano per la prossima stagione. In pole c’è Onana, in scadenza di contratto con l’Ajax.

Il possibile sbarco del camerunese ad Appiano Gentile non escluderebbe comunque il rinnovo di capitan Handanovic come scrive il Corriere dello Sport. Lo sloveno è un uomo fondamentale nello spogliatoio e fungerebbe anche da garanzia per Onana, fermo da diversi mesi dopo il caso doping. La società non ha ancora discusso del prolungamento con Handanovic e una decisione ancora non è stata presa sul suo futuro.