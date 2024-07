Onana Manchester United, il RIGORE contro l’Arsenal è da ‘VAI COL LISCIO’ – VIDEO

Onana, il portiere del Manchester United ai rigori contro l’Arsenal prova ad ipnotizzare il rigorista avversario: le immagini da Mai dire Gol

Sta facendo il giro del web un video in cui il protagonista in negativo è André Onana. L’ex portiere dell’Inter è stato preso di mira per un tentativo alquanto bizzarro i parare un calcio di rigore. Si trattava dell’amichevole disputata dal Manchester United contro l’Arsenal.

Dopo i tempi regolamentari, che hanno visto la vittoria dei Gunners per 1 a 2, le due squadre hanno comunque calciatori i tiri di rigore pre-organizzati dopo il fischio finale: stavolta a vincere sono stati i Red Devils per 4 a 3. Ma a fare discutere è il tentativo del camerunese di parare il rigore a Gabriel: indicandogli dove mirare, solo per essere mandato nella direzione sbagliata. Dopo aver segnato, Gabriel ha raccolto la palla e ha detto a Onana di stare zitto.