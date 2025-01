Bologna, nella gara del record Orsolini si esalta: un assist (e mezzo) e gol, le pagelle

Le pagelle di Riccardo Orsolini, mattatore nella vittoria record del Bologna contro il Monza: un assist e mezzo e gol

Nella gara del record – 33 punti fatti in 20 partite, uno in più dello scorso anno – Orsolini si prende la scena: il Bologna vince con il Monza e Orso ci mette molto del suo: assist sul primo gol, contiamo mezzo per il contributo sul 2-1 di Odgaard e poi mette la parola fine con la firma personale. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Lavora per gli altri: assist dell’1-1. Nel primo tempo non tiramai: altruismo. Poi, il 3-1 che è il suo 7° gol: estro e sinistro.».

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «Parte con il freno tirato ma con il passare dei minuti diventa imprendibile, mette in mezzo il pallone per il gol di Castro. Poi firma il gol che chiude la partita».

TUTTOSPORT 7 – « Scadente approccio al match. Poi però taglia la palla del pareggio e tutto si illumina. Non sbaglia il game-set-match».

LA REPUBBLICA 8 – «dal Monza al Monza, torna al gol in una gara chiusa da assoluto protagonista. Imprendibile, su di lui i rivali spendono due gialli in 30’, fa un assist e mezzo, segna. Osanna».