In America inizia la stagione degli Oscar e in redazione non ci siamo fatti trovare impreparati: ecco le nostre nomination sull’anno calcistico

Da Hollywood l’Academy ha reso note le nomination per i premi Oscar 2023. E mentre in redazione facciamo (pluralis maiestatis) il tifo per Brendan Fraser e The Fableman (non devo ricordarvi che siamo grandi esperti di calcio, ma anche di cinema, giusto?) abbiamo deciso di non essere da meno con le nostre nomination nel mondo del calcio. Preparate il tappeto rosso e il vostro abito da sera migliore: ecco il meglio del calcio 2022/23 scelto da Calcionews24.com

Miglior film (migliore squadra italiana)

– Napoli (Scudetto già in tasca a gennaio?)

– Milan (Pioli’s on Fire: campione d’Italia)

– Inter (Regina di Coppa)

– Roma (La Conference all’esordio)

– Salernitana (L’incredibile)

Miglior film straniero (migliore squadra straniera)

– Real Madrid (La certezza della Champions)

– Benfica (I leoni portoghesi azzannano l’Europa)

– Arsenal (Febbre a 90’)

– Lione femminile (Le regine d’Europa)

– Argentina (I campioni del Mondo)

– Marocco (la squadra dell’impresa)

Miglior Attore Protagonista (migliore calciatore internazionale)

– Lionel Messi (Argentina)

– Kylian Mbappé (PSG e Francia)

– Erling Haaland (Manchester City)

– Karim Benzema (Real Madrid)

– Sofyan Amrabat (Marocco)

– Luka Modric (Real Madrid)

Miglior Attore non protagonista (migliore calciatore della serie A)

– Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

– Ciro Immobile (Lazio)

– Rafael Leao (Milan)

– Victor Osimhen (Napoli)

– Lautaro Martinez (Inter)

– Sandro Tonali (Milan)

Miglior Attrice femminile (migliore calciatrice internazionale)

– Ada Hegerberg (Lione)

– Alexia Putellas (Barcellona)

– Aitana Bonmatì (Barcellona)

– Wendie Renard (Lione)

– Beth Mead (Arsenal)

Miglior Attrice non protagonista (migliore calciatrice di Serie A)

– Valentina Giacinti (Roma)

– Julia Grosso (Juventus)

– Lisa Boattin (Juventus)

– Manuela Giugliano (Roma)

– Martina Piemonte (Milan)

Miglior Regista (miglior allenatore)

– Roberto De Zerbi (Brighton)

– Walid Regragui (Marocco)

– Mikel Arteta (Arsenal)

– Luciano Spalletti (Napoli)

– Davide Nicola (Salernitana)

Miglior Fotografia (migliore partita)

– Argentina-Francia 3-3 (7-5 dcr)

– Manchester City-Real Madrid 4-3

– Roma-Bodo/Glimt 4-0

– Napoli-Juventus 5-1

– Spagna-Giappone 1-2

Miglior Sceneggiatura (Le migliori storie e le notizie che ci hanno accompagnato)

– Legal Drama: La Juve e il caso Prisma

– Il cammino dell’Eroe: Lionel Messi Campione del mondo

– La favola Marocco

– Il Real Madrid e la Champions più pazza del mondo

– Il nemico viene dal Nord: l’assurda rivalità tra Roma e Bodo/Glimt

– I dolori del non più Giovane CR7/ Cristiano d’Arabia

Miglior Film d’animazione (migliore giocatore under 21 internazionale)

– Jude Bellingham

– Jamal Musiala

– Gavi

– Eduardo Camavinga

– Jovsko Gvardiol

Miglior Corto d’animazione (migliore under 21 Serie A)

– Lorenzo Colombo

– Nicolò Fagioli

– Giorgio Scalvini

– Rasmus Hojlund

– Josh Doig

Miglior Montaggio (miglior gol)

– Richarlison (Brasile-Serbia 2-0)

– Theo Hernandez (Milan-Atalanta 2-0)

– Kylian Mbappé (Argentina-Francia 3-3)

– Mario Balotelli (Adana Demispor- Göztepe 3-0)

– Erling Haaland (Manchester City-Borussia Dortmund 2-1)