Osimhen minaccia il ct della Nigeria: «Pubblicherò tutto» - VIDEO

Le parole di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, contro il commissario tecnico della Nigeria. I dettagli

Grande tensione in casa Nigeria dopo una diretta Instagram di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli ha infatti risposto alle parole del commissario tecnico Finidi George che aveva affermato come le migliori stelle del paese non si impegnassero al massimo per la nazionale. Un’accusa rivolta direttamente ad Osimhen, che ha saltato le ultime due partite per infortunio.

RISPOSTA OSIMHEN – «Dite Osimhen “questo” Osimhen “quello”… non lascio uscire il mio nome dalla vostra bocca. Pubblicherò le foto sulle mie storie. Ho gli screenshot!».