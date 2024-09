Victor Osimhen si PRESENTA: «E’ stato FACILE decidere di VENIRE al Galatasaray. Non vedo l’ora di…». Le dichiarazioni

Victor Osimhen, ha lasciato Napoli, anche se temporaneamente, per trasferirsi al Galatasaray. Ecco le sue parole in un’intervista ai canali ufficiali del club turco.

LE DICHIARAZIONI – «Quando ho sentito dell’interesse del Galatasaray è stato molto facile decidere di venire qui. So che il Gala è un grande club, è come una famiglia. So che i tifosi sono fantastici. Ho visto molto partite. Quando Mertens si è trasferito qui per me è stato importante continuare a vedere come stesse giocando e come stesse procedendo la sua carriera perché è un giocatore e un uomo straordinario. Quindi non vedo l’ora di scendere in campo nello stadio di casa, davanti ai nostri tifosi, e di vedere come esultano dopo ogni gol. Per me è molto importante, non vedo l’ora».