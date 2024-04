Osimhen Psg, Al Khelaifi fa sul serio: pronta l’offerta al Napoli

Il Psg con l’addio di Mbappé vuole fare sul serio per Victor Osimhen del Napoli: Al Khelaifi in prima fila per l’attaccante

Il Psg con l’addio di Mbappé vuole fare sul serio per Victor Osimhen del Napoli: Al Khelaifi in prima fila per l’attaccante.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i parigini sarebbero disposti a mettere sul tavolo la cifra dell’intera clausola rescissoria messa dagli azzurri nel contratto del giocatore nigeriano.