Osti aspetta l’offerta dello Spezia: il dirigente può lasciare la Sampdoria

Osti aspetta un’offerta dallo Spezia entro la fine del weekend: il dirigente può ancora lasciare la Sampdoria

Il futuro di Carlo Osti è ancora tutto da scrivere. Nonostante le schiarite dei giorni scorsi, sarà un finale di weekend rovente in casa Sampdoria: il direttore tecnico attende in queste ore un’offerta ufficiale da parte dello Spezia.

In caso di proposta economica convincere, il dirigente lascerebbe il club blucerchiato per trasferirsi in quello spezzino della famiglia Platek.