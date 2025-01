Ottolini Genoa: «Balotelli è sceso nelle gerarchie, troveremo una soluzione giusta per lui»

Le parole di Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, prima del calcio d’inizio della partita dei rossoblù con il Monza

Marco Ottolini ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Genoa Monza. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Noi cercheremo di fare la nostra partita al di là degli interpreti che giocheranno oggi».

BONUS IN CASO DI CESSIONE DI CAMBIASO – «Quell’operazione è stata vantaggiosa per tutte le parti in causa. Il mercato in entrata del Genoa ha già raggiunto i suoi obiettivi. Qualcosina faremo ma l’operazione di Cambiaso, come successo l’anno scorso per Dragusin, può sicuramente aiutare questa società».

SIGRIST, FRENDRUP E BALOTELLI – «Sigrist è un profilo che ci è stato descritto dal nostro nuovo proprietario come molto affidabile. Ci ha fatto un’ottima impressione. Terrà impegnato Leali. Riguardo a Frendrup e ad altri giocatori, noi riceviamo sempre richieste per giocatori per noi fondamentali ma non abbiamo mai aperto a trattative. Mancano otto giorni e non si prevede che possa succedere niente. Balotelli è sceso nelle gerarchie ma ancora ha voglia di giocare. Credo che negli ultimi giorni di mercato sarà il caso di trovare una soluzione giusta per tutti. Il Genoa ora non gli sta dando minuti e quindi riteniamo che la soluzione possa essere trovare un posto dove possa giocare».