Owen: «Capello mi ha rovinato la carriera». E punge anche Beckham

Owen si racconta nella sua autobiografia: parole dure contro Fabio Capello e contro Beckham. Ecco le sue parole

Micheal Owen, nella sua autobiografia “Reboot. My Life, my Time”, non risparmia frecciatine. Ecco due estratti riportati da Goal.com: «Fabio Capello ha finito la mia carriera con la Nazionale. Secondo me ha causato danni enormi alla mia carriera e al calcio inglese in generale. E lo hanno pagato benissimo per farlo».

«Espulsione di Beckham contro l’Argentina nel ’98? Fu un comportamento infantile e inutile. Ha deluso tutti quelli della squadra, e io tutt’ora provo un po’ di risentimento per questo».