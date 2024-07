Padovano ELOGIA il Napoli di Conte: «Loro hanno qualcosa in più. NAZIONALE? Bisogna ripartire da...»

Michele Padovano, ex attaccante bianconero, ha così parlato in esclusiva a Juventusnews24 tra Nazionale e Conte al Napoli

In esclusiva per Juventusnews24, l’ex attaccante bianconero Michele Padovano, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione parlando sia del fallimento della Nazionale che del Napoli di Antonio Conte.

Come vede il Napoli del suo amico Antonio Conte? Anche all’interno della lotta Scudetto

«Mi sbilancio e dico che per me il Napoli di Conte ha qualcosa in più. Parte da una base solida e forte. Lui è un grandissimo allenatore e avrà il vantaggio di non giocare le coppe, quindi potrà allenare i giocatori tutta la settimana. Per me sono loro la squadra da battere».

Capitolo Nazionale: come si riparte dopo il fallimento di Euro 2024?

«Si riparte dai giovani. Si deve cercare di inculcare questo tipo di mentalità nei dirigenti dei club italiani, che devono avere più di coraggio. Ora non ce l’hanno, perchè mandano in giro i giovani che piano piano si perdono. Tranne camarda non c’è un 16enne o 17enne italiano che abbia esordito in Serie A e quelli di valore ci sono come dimostrano le Nazionali giovanili, che sono sempre ai primi posti nelle competizioni che disputano».