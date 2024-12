Pagelle Benfica Bologna, Top e Flop del match

I voti, i top e flop ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Champions League: pagelle Benfica Bologna

I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 6ª giornata di Champions League 2024/2025: pagelle Benfica Bologna.

TOP

Saracinesca e palma del migliore in campo: Skorupski oggi ha parato tutto quello che c’era da parare portando un punto importante anche per il morale. Si rivede Posch dopo un periodo anonimo e dove l’attacco fa fatica spunta fuori Dallinga (l’ultimo a provarci).

FLOP

Se ci sono state sorprese rossoblu, dall’altra invece gli ennesimi blocchi di una squadra che dovrebbe fare il salto di qualità. Peggiore in campo Iling Junior completamente in balia di se stesso e un Fabbian che fa fatica in fase di costruzione.