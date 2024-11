Pagelle Bologna Lille, TOP e FLOP del match di Champions League

I TOP e i FLOP del match valido per la partita di UEFA Champions League 2024/25: pagelle Bologna Lille

Le pagelle dei protagonisti del match Bologna Lille, valida per la partita della UEFA Champions League 2024/2025.

PAGELLE BOLOGNA LILLE: LE VALUTAZIONI DEL MATCH

TOP

Migliore in campo in una serata storta per il Bologna c’è Skorupski: senza di lui ci sarebbe stato un crollo vertiginoso, per quanto l’attacco oggi abbia fatto fatica. Dallinga sfortunato sul goal annullato e menzione per Lucumi che, seppur per poco, ha fatto impazzire il Dall’Ara.

FLOP

Posch senza Thiago Motta è diventato l’ombra di se stesso, e quell’errore sul goal del Lille pesa come un macigno. I senatori non bastano: da Freuler a Orsolini fino a Ndoye. Gira tutto male davanti, la fotocopia di un Bologna che in Champions non è stato all’altezza.