Pagelle Inghilterra-Slovacchia, i top e i flop del match

Le pagelle dei protagonisti del match tra Inghilterra e Slovacchia, valido per gli ottavi di finale di Euro2024.

I TOP – Quantitativamente altri hanno fatto più di Bellingham. Ma senza la sua rovesciata non ci sarebbe nessun futuro per l’Inghilterra calcistica e a minuti arriverebbero le dimissioni di Southgate. Sì, Jude ha proprio capovolto la situazione, letteralmente. Chiude il suo Europeo con 3 gol in 4 gare: Schranz può essere soddisfatto, fino a quando Calzona lo ha tenuto in campo ha fatto bene.

I FLOP – Si sono viste versioni migliori di Stones. Non tanto dietro, ma nella costruzione. Ovvio, l’Inghilterra non è il City di Guardiola. Ma la lentezza la scontatezza del primo tempo giusticano i fischi del pubblico. Kucka fa una gara di sostanza. Persino troppa: prende un giallo, gliene risparmiano almeno un altro. Ma il flop, sia chiaro, è relativo: tutti meritano applausi, hanno sfiorato un’impresa tra la Storia e la Leggenda.