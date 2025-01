Pagelle Inter Atalanta, TOP e FLOP del match di Supercoppa italiana

I top e i flop della prima semifinale delle final four della Supercoppa italiana: pagelle Inter Atalanta

I TOP

Si può indicare qualcun altro che non sia l’uomo che ha deciso con una doppietta la semifinale? Assolutamente no, anche per la modalità dei gol fatti. Dumfries apre la gara in acrobazia, dimostrando di capire perfettamente quel che sta succedendo in area sul calcio d’angolo e vi risponde in perfetta coordinazione. Ancora più reattivo sul 2-0, dove segue l’azione, si fa trovare prima di ogni altro sulla deviazione di Kossounou e come un treno in corsa calcia, con un piatto di rara potenza che va a baciare la parte interna della traversa. Se poi si condisce il tutto con accelerazioni continue e chiusure, è fatale che in pagella si vada a prendere un bell’8. In casa Atalanta un plauso va a Carnesecchi: stasera ha riscoperto l’anima del portiere che si esalta maggiormente proprio perché impegnato in continuazione. Alcune parate hanno anche un tantino di scenografico, ma se il primo tempo si è concluso sullo 0-0 il merito è prevalentemente suo. Netta la vittoria personale nel duello con Lautaro.

I FLOP

Scegliamo Carlos Augusto nell’Inter non per particolari errori o imbarazzi. Anzi, un suo cross rasoterra per Lautaro trova Palestra decisivo per evitare che il punteggio si irrobustisca ancora di più. L’unica motivazione è il giallo che riceve a 2 minuti dal novantesimo, una di quelle ingenuità che fanno certamente pensare gli allenatori. Tra gli sconfitti De Ketelaere merita una sottolineatura. Non per altro: nell’azione del 2-1 è lui che si trova avanti di un nonnulla, quanto basta per annullare la rete che avrebbe riaperto partita e speranze. E se non è imputabile quel centimetro di poco, lo può essere il fatto che 5 secondi prima Lookman gli fornisca un pallone da mettere dentro e lui si faccia stoppare, da cui nascono tutte quelle carambole che portano Ederson a centrare il bersaglio inutilmente.