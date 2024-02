Pagelle Inter Juve: i voti ai protagonisti – TOP e FLOP

I voti ai protagonisti del match valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: pagelle Inter Juve

TOP: Non c’è il gol, ma la partita di Thuram è stata ottima: l’attaccante francese è stata una spina costante nel fianco dei bianconeri. I suoi strappi e la sua capacità di associarsi con i compagni lo hanno reso il nemico pubblico numero uno per la Juve. Come lui anche Dimarco è stato decisivo nella vittoria, con i suoi movimenti sulla sinistra su cui cambiaso non è riuscito a prendergli le misure. Dietro Pavard si merita sicuramente un voto alto: dietro ha concesso poco o nulla con delle chiusure sempre attente e in avanti ha sempre sostenuto la manovra con intelligenza. Juve non ottima con poche eccezioni: Bremer, che compie alcune ottime chiusure su Thuram e Lautaro e Szczesny, che evita un passivo peggiore con due ottime parate su Barella e Arnautovic.

FLOP: Dusan Vlahovic oggi non è riuscito a lasciare il suo marchio sulla partita come aveva fatto all’andata: inizia con un fallo su cui rischia il giallo, che arriva poi dopo, e sbaglia un controllo facile sul bel passaggio di McKennie. Anche Cambiaso opaco: fatica a tenere Dimarco e fa alcuni errori banali in impostazione. Non insufficiente, ma che si limita al compitino invece Lautaro. Non fa niente di male l’argentino, ma da lui ci si aspetta di più