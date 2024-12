Pagelle Inter Parma, De Vrij e Calhanoglu bene, così così, non vanno: i giudizi molto diversi sull’olandese e il turco

Pagelle Inter Parma, De Vrij e Calhanoglu bene, così così, non vanno: ecco i voti molto diversi sull’olandese e il turco in casa nerazzurra

Nel 3-1 con cui l’Inter ha superato il Parma, mettendo pressione su chi sta davanti, ci sono due giocatori che hanno raccolto giudizi decisamente diversi nella stampa odierna. Un difensore e un centrocampisti osservati con ottiche differenti. Ecco il perché:



DE VRIJ – Per La Gazzetta dello Sport l’olandese non merita la sufficienza e rimedia un 5,5: «Bravo come al solito fino agli attimi fatali dell’azione che porta all’autorete di Darmian: preso in controtempo, arranca su Hernani e non fa una gran figura». Il Corriere dello Sport lo considera invece degno del 6, pur sottolineando l’errore finale: «Macchia una bella prestazione con la mancata chiusura nel finale che porta al gol del Parma». Il Corriere della Sera va oltre e lo innalza al 6,5: «Attento agli spifferi».



CALHANOGLU – Anche il turco ha la stessa triade di giudizi, dall’insufficienza alla promozione certa. Il 5,5 arriva dal quotidiano sportivo romano: «La squadra gira bene comunque, ma s’intravede meno pulizia del solito in qualche sua giocata. Gli viene risparmiato l’ultimo quarto di partita in chiave Champions». Il Corriere della Sera non va oltre il 6 e lo accompagna a critiche: «Non chirurgico come al solito nei passaggi e nei tiri. Sottotono». Per la Gazzetta, invece, il 6,5 è il giusto riconoscimento al merito della sua prestazione: «Regia prudente e saggia. Non si fida della sveltezza del Parma nel ripartire e resta guardingo. Suo un gran tiro deviato da Suzuki prima dell’1-0».