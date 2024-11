Pagelle Lazio Bologna, i voti ai protagonisti del match, i top e i flop

I voti, i top e i flop del match valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A 2024/25: pagelle Lazio Bologna

I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: pagelle Lazio Bologna.

Una gara che si è decisa interamente nella ripresa, quando i padroni di casa hanno approfittato della situazione di superiorità numerica per determinare una differenza definita con 3 gol di scarto: ecco chi sono stati i migliori e i peggiori di Lazio-Bologna.

I TOP

In Europa nessuno ha così tanti giocatori che vanno in gol partendo dalla panchina come la Lazio. Sono ben 9 le reti siglate così ed è per questo che stasera va premiato Gigot: entrato a inizio ripresa al posto di Gila, non è stato impeccabile, però la rete da calcio d’angolo che ha sbloccato il risultato vale la copertina. Ancora di più l’esultanza come firma: un bel po’ di secondi dopo l’evento è rientrato a metà campo, ha guardato la tribuna, si è battuto il petto e si è lasciato andare a uno sfogo animalesco, ineccepibile come un mimo che sa cosa fare. Tra gli ospiti scegliamo Orsolini. Non tanto per il gran daffare del primo tempo in avanti, ma per la spaccata al limite dell’incoscienza che ha impedito a Pellegrini di colpire a botta sicura. Rimane negli spogliatoi nell’intervallo, scelta tattica opinabile, in 10 forse serviva uno dalla sua verve.

I FLOP

Spesso devastante in stagione e massimamente quando subentra, stavolta Pedro è nella lista dei titolari ma combina poco di utile. Non che non si muova, al pari dei suoi compagni, ma giocate davvero incisive non se ne vedono. Nel Bologna fatalmente il reo non può che essere Pobega. Il secondo giallo è ingenuo come pochi, va ad aggredire Guendouzi alle spalle facendosi attrarre dalla tentazione di rubargli palla in area. Italiano si lamenta che il primo cartellino è ingiusto ma non è così, l’intervento su Lazzari è sull’uomo, la palla è decisamente fuori dalla sua portata. Esce quasi in lacrime, attanagliato dal senso di colpa.