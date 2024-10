Pagelle Milan Napoli, i voti ai protagonisti del match

I Top e flop del match valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A: pagelle Milan Napoli

I TOP

Nel Milan Fofana regge il centrocampo, anche se il compito è arduo. Dopo lo svantaggio la squadra prende campo, ha continuità d’iniziativa e lui si danna l’anima come tutti, non uscendo mai dal match, senza però riuscire a dare le sterzata decisiva. Dopo Thiaw, è lui a toccare più palloni (87). Nel Napoli una nota di merito va a Olivera: a parte un giallo evitabile, datogli per perdita di tempo, è l’uomo che partecipa a più occasioni da gol. Sembra calarsi perfettamente nelle richieste dell’allenatore e in tv Stramaccioni su Dazn esalta la sua prova giudicata maiuscola

I FLOP

Musah si rende protagonista di un errore che incide sulla partita, quando Buongiorno gli regala un’inaspettata opportunità per battere a rete e sbaglia clamorosamente lo stop, permettendo a Metet di intervenire in uscita. La volontà non gli manca, l’adattabilità neanche (Fonseca lo sposta a fare il terzino con l’ingresso di Pulisic), ma l’approssimazione è tanta. Tra gli azzurri McTominay appare meno lucido del solito, anche se il suo contributo dinamico è sempre alto. In una squadra che vince e convince in un incontro così importante, lo si può considerare il meno positivo, ma positivo è.