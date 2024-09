PAGELLE Milan-Venezia, i VOTI ai protagonisti del match

I VOTI, i TOP e FLOP ai protagonisti del match valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A: pagelle Milan-Venezia

TOP – Non segna, ma la prestazione di Rafael Leao è da applausi, quelli che poi San Siro, al momento del cambio all’ora di gioco, gli tributa. Il portoghese, forse toccato dalle tante critiche, dopo 89′ inventa la giocata che manda in gol Theo Hernandez. Gioca con naturalezza e sicurezza, procurandosi anche il rigore del 4-0 che poi lascia ad Abrahams, che può così festeggiare il suo primo gol.

FLOP – Disastro Joronen. Il portiere dei lagunari non era sicuramente in giornata, ma su due dei 4 gol compie disastri: il tiro di Theo non sembra irresistibile, ma lui se lo lascia passare sotto le gambe: in occasione del primo gol respinge malamente un primo tiro, si fa anticipare da Abrahams e lo abbatte. Una giornata da dimenticare per il finlandese.