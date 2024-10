Pagelle Napoli Lecce, TOP e FLOP del match di Serie A - Calcio News 24

I top e flop ai protagonisti del match valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A: pagelle Napoli Lecce

I TOP e i FLOP del match valido per l'attuale giornata del campionato di Serie A 2024/2025: pagelle Napoli Lecce.

I TOP

Nel Napoli brilla McTominay: la mossa di Conte di avvicinarlo a Lukaku, per disegnare un 4-2-3-1, riesce fino a un certo punto, dato il castello del 4-5-1 che il Lecce edifica con grande solidità. Ma lo scozzese sa trovarsi gli spazi per risultare pericoloso ed è determinante sul colpo di testa che origina, previa carambola di Falcone, la rete che vale 3 punti da parte di Di Lorenzo. Nel finale ha ancora benzina nelle gambe e Rebic spende un giallo per abbatterlo. Nel Lecce i difensori meritano tutti la sufficienza e una nota di merito ce l’ha Baschirotto: con un tuffo di testa salva un gol fatto del Napoli nella ripresa e nella stessa porta impegna seriamente Meret con un terzo tempo di grande slancio.

I FLOP

Conte decide di puntare sugli esterni di riserva e la risposta di Ngonge non è all’altezza. Per carità, con un tiro impegna Falcone e non si può dire che non ci metta tutto l’impegno necessario nel cercare la porta. Ma il passo appare appesantito (dalle responsabilità, probabilmente), dietro non regge le accelerazioni avversarie (da qui un’ammonizione), non regala mai la sensazione che sia realmente in giornata. Tra i salentini Pierret è il simbolo di come i cambi di Gotti non abbiano inciso: francamente non lo si è visto, anche se non era facile proporsi nello spezzone di gara che gli è toccato giocare.