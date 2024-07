PAGELLE Portogallo-Slovenia: i VOTI, i TOP e i FLOP del match

I TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale degli Europei: pagelle Portogallo-Slovenia

Le pagelle dei protagonisti del match tra Portogallo-Slovenia, valido per gli ottavi di finale degli Europei.

I TOP – Diogo Costa è l’eroe della serata e chissà, potrebbe esserlo anche di qualcosa di più. Nei tempi supplementari salva il risultato parando di piede su Sesko lanciato a rete dall’incredibile errore di Pepe. Poi, arrivati ai rigori, è implacabile e ne neutralizza 3 su 3. Fantastico. Nella Slovenia bravi tutti, incarnati dalla prestazione di Oblak, numero 1 di talento. Ha ragione Adani: «Con lui la porta diventa piccola, anche per Ronaldo». Tiene in vita la squadra regalando grande sicurezza e ipnotizzando CR7 dal dischetto. Dopo non ce la fa più, sarebbe stato troppo.

I FLOP – Le lacrime di Ronaldo lo umanizzano e rischiano di farlo sembrare la versione invecchiata di quel che si era visto in Qatar. Sbaglia il rigore come le tante punizioni che calcia. Bravo a curarsi presentandosi al dischetto come primo: stavolta cambia angolo e rincorsa e la mette dentro. Spiace per l’enorme impegno e per quanto riesce a tenere su la squadra battagliando contro tutto e tutti: ma siamo convinti che un po’ di notti insonni l’ottimo Sesko le passerà pensando a come avrebbe potuto portare la Slovenia dentro la Storia.