Brunori sicuro: «Il Palermo TORNERA' in Serie A, è SOLO questione di tempo. FUTURO? Mi sono espresso MALE, il mio obiettivo è...»

Le parole di Matteo Brunori, attaccante e capitano del Palermo, sugli obiettivi della squadra rosanero. I dettagli

Matteo Brunori ha parlato ai canali ufficiali del Palermo della prossima Serie B.

CHIARIMENTO SUL FUTURO – «Sono fiero di indossare questa maglia, di fare il capitano e di essere entrato nella storia di questo grande club. Ho sempre onorato e rispettato questi colori e continuerò a farlo. Io e mia moglie abbiamo scelto di far nascere nostra figlia a Palermo per il legame che abbiamo costruito in questi tre anni con questa città. A Venezia evidentemente mi sono espresso male, il mio intento era quello di far passare il messaggio che ci vuole equilibrio sia quando le cose vanno bene sia quando vanno male. Non esaltarsi troppo nel momento di gioia e non deprimersi nel momento di delusione».

OBIETTIVO SERIE A – «Il Palermo sicuramente andrà in Serie A, è solo una questione di tempo. Giocare davanti a 30mila persone è una marcia in più, questo deve essere la nostra forza. In questi due mesi ho voluto riflettere molto, ho letto tanti commenti negativi nei miei confronti, questo mi ha fatto veramente male. Rispetto le opinioni di tutti, prima di essere un professionista sono una persona. Sono riuscito a metabolizzare il momento difficile e a darmi la carica per ricominciare al massimo. Palermo mi ha dato tantissimo, in questi tre anni ho ricambiato con i fatti questo amore. Un amore così grande con questa piazza non lo può rovinare un’incomprensione».

NUOVA STAGIONE – «Sono stato accostato a tante squadre ma non mi interessa. Penso solo al campo e ai tanti obiettivi che abbiamo. Dionisi ha portato tante idee nuove e ci sono elementi nuovi che hanno alzato ancora di più il livello della nostra squadra. Da qualche giorno sono alle prese di un affaticamento muscolare, ma sto lavorando mattina e pomeriggio per rientrare in gruppo. Allenarsi a Manchester per noi è un orgoglio, sfruttiamo ogni dettaglio per lavorare al meglio. Partire con il piede giusto contro il Parma crea entusiasmo, poi ci prepariamo per la prima di campionato».