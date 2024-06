Palermo, Dionisi si PRESENTA: «Finalmente una piazza PASSIONALE, l’obiettivo è CHIARO»

Le parole di Alessio Dionisi, nuovo allenatore del Palermo, nella conferenza stampa di presentazione. I dettagli

Alessio Dionisi ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Palermo.

NUOVA AVVENTURA – «Il mio può sembrare un passo indietro, ma per me vuol dire volerne fare tre in avanti, lavoreremo ogni giorno per migliorare una squadra che ha un’ottima base e la spinta della piazza è molto importante, la sento come uno stimolo non come un peso. Saremo all’altezza delle aspettative? La speranza è quella, noi sappiamo da dove partiamo e abbiamo le idee abbastanza chiare. La volontà deve essere univoca».

PIAZZA PASSIONALE – «Finalmente sono in una piazza passionale, non credo che qui sia più semplice o più difficile creare un’identità, che non vuol dire vincere sempre, e credo che mi dovrò adeguare all’ambiente. La piazza ha tanta voglia, c’è passione, non pressione, e io ho passione per il calcio. Sono felice di rappresentare questi colori unici. – prosegue Dionisi tornando sull’addio al Sassuolo – L’esonero fa parte del lavoro, è un’esperienza e mi era già capitato al primo anno di allenatore, lo dobbiamo accettare. Ma ormai quello è il passato, fa parte del mio bagaglio».

IDEE TATTICHE – «Cercheremo di partire in un modo e finire lo stesso, dobbiamo essere efficaci in base ai movimenti. Sicuramente non giocheremo a tre dietro, poi il resto lo vedremo. Trequartista? Non abbiamo parlato di questo, ma abbiamo già giocatori bravi fra le linee. Stulac l’ho allenato e l’ho stimolato perché poteva fare di più e lui ne è consapevole. Deve dimostrare di avere spirito di rivalsa. Ho sentito tutti i giocatori, mi volevo presentare e trasmettere quello che vorrei da loro, ma poi conterà il campo. Però mi sono fatto un’idea su tutti i ragazzi della rosa e cercherò di valorizzare tutti, non solo i giovani, perché voglio avere più competizione possibile nell’organico. L’obiettivo è alzare il livello di tutta la rosa».