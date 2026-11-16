Palinsesto calcio: come leggere mercati e quote – Calcio News 24

Il palinsesto calcio raccoglie le partite sulle quali un operatore accetta scommesse, con gli orari, i mercati disponibili e le relative quote. Prima di una giornata di campionato può apparire come una lunga sequenza di incontri e numeri. Ogni elemento, però, ha una funzione precisa: identifica l’evento, stabilisce quale risultato viene considerato e indica l’importo restituito nell’eventualità che la selezione risulti corretta.

La lettura richiede qualche distinzione. La quota del successo di una squadra riguarda un esito diverso dalla sua qualificazione al turno successivo; una previsione sul vincitore del campionato ha tempi differenti rispetto a quella sulla prossima partita. Anche una percentuale ricavata dalla quota va interpretata con attenzione. È un valore implicito nel prezzo, che comprende il margine dell’operatore, e non una misura certa di ciò che accadrà sul campo.

Cos’è il palinsesto calcio e chi lo pubblica (ruolo di ADM)

Nel sistema italiano le scommesse sportive sono raccolte da concessionari autorizzati. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce e pubblica l’elenco delle discipline e delle manifestazioni ammesse, anche su proposta degli operatori, e autorizza le tipologie di scommessa. Il singolo concessionario compone il proprio programma ufficiale entro questo perimetro.

La distinzione è prevista dall’articolo 5 del decreto ministeriale 145/2022, richiamato nella normativa ADM sulle scommesse a quota fissa. Il programma indica gli avvenimenti e le tipologie consentite; il programma di accettazione aggiunge gli esiti offerti e le quote corrispondenti.

ADM non stabilisce le quote dei singoli bookmaker. Due operatori possono quindi presentare una copertura diversa dello stesso campionato oppure attribuire prezzi differenti alla medesima partita. Il calendario della lega sportiva, da solo, non coincide con il palinsesto: elenca gli incontri, ma non contiene necessariamente i mercati disponibili presso ciascun concessionario.

La presenza di una competizione nell’offerta non implica inoltre che tutte le sue gare abbiano lo stesso numero di mercati. Contano la copertura dell’evento e le scelte dell’operatore.

Come è organizzato: sport, nazione, campionato, evento

La navigazione segue generalmente una gerarchia. Dalla disciplina si passa alla nazione, poi al campionato e alla partita. Per una gara di Serie A il percorso abituale attraversa calcio, Italia e competizione; tornei internazionali e coppe possono invece comparire in categorie dedicate, senza appartenere a un solo Paese.

Questa organizzazione aiuta a distinguere incontri con nomi simili, squadre giovanili e formazioni femminili. Il palinsesto calcio di Eplay24 costituisce un riferimento per la consultazione degli eventi prematch; per identificare una partita restano essenziali competizione, avversarie e orario, anche quando la ricerca avviene direttamente per nome della squadra.

All’interno dell’evento, i mercati possono essere suddivisi per risultato, reti, tempi di gioco o statistiche. Il segno 1 identifica la prima squadra indicata, il 2 la seconda. In campo neutro la posizione nell’elenco mantiene questo significato convenzionale, pur senza rappresentare un effettivo vantaggio casalingo.

La dicitura temporale completa la lettura. Un mercato sul primo tempo considera soltanto quella frazione, mentre il risultato finale standard del calcio riguarda i tempi regolamentari con recupero. Supplementari e rigori richiedono una previsione espressa nelle regole del mercato.

I mercati che si trovano su ogni partita: 1X2, doppia chance, under/over, gol/no gol, handicap

Questi sono i mercati più comuni, ma la loro presenza non è garantita su ogni incontro. La disponibilità varia e le note del singolo mercato determinano come viene calcolato l’esito.

Nel mercato 1X2, il segno 1 corrisponde alla vittoria della prima squadra, X al pareggio e 2 alla vittoria della seconda. Un incontro terminato 1-1 nei tempi regolamentari produce quindi X, anche se una delle formazioni prevale successivamente ai supplementari in una gara a eliminazione diretta.

La doppia chance riunisce due risultati: 1X comprende vittoria interna e pareggio, X2 pareggio e vittoria esterna, 12 esclude il pareggio. A parità di condizioni, coprire due esiti comporta normalmente una quota più bassa rispetto alla selezione di uno solo. Non elimina la possibilità di perdere.

Con under e over cambia l’oggetto della previsione: conta il numero di reti rispetto a una soglia. Nell’over 2,5 servono almeno tre gol complessivi; nell’under 2,5 ne possono arrivare al massimo due. Il mezzo gol impedisce l’uguaglianza con il totale reale. Le linee intere, invece, possono prevedere il rimborso in caso di coincidenza, secondo la tipologia proposta.

Il mercato gol richiede almeno una rete per entrambe le squadre. Il no gol si verifica quando una delle due, oppure tutte e due, rimangono a zero. Il 3-0 soddisfa dunque l’over 2,5 ma anche il no gol: le due categorie descrivono aspetti diversi della stessa partita.

L’handicap modifica convenzionalmente il risultato attribuendo un vantaggio o uno svantaggio a una formazione. Con un handicap di meno 1,5, la squadra selezionata deve vincere con almeno due reti di scarto. Le versioni europee a tre esiti e quelle asiatiche hanno regole differenti, soprattutto sulle linee intere e frazionate. Per interpretarle occorre conoscere sia il valore assegnato sia la modalità di liquidazione.

Come si legge una quota decimale e cosa indica sulla probabilità

La quota decimale è un moltiplicatore dell’importo giocato. Comprende la restituzione della puntata: con 10 euro a quota 1,91, un esito vincente restituisce 19,10 euro complessivi. La differenza rispetto ai 10 euro iniziali è 9,10 euro; se l’esito è perdente, la puntata viene persa.

Un riferimento verificabile è Napoli-Milan del 30 marzo 2025. Nell’archivio statistico Football-Data della Serie A 2024/25, la quota di chiusura Bet365 per la vittoria del Napoli, registrata nella colonna B365CH, è 1,91. È una rilevazione storica, utilizzata per spiegare il calcolo.

Probabilità implicita = 100 ÷ quota. In questo caso, 100 ÷ 1,91 = 52,36% circa. Questo valore corrisponde anche alla frequenza di successo necessaria, sul piano matematico, per raggiungere il pareggio economico ripetendo puntate di uguale importo alla stessa quota, senza ulteriori costi.

Non significa che il Napoli avesse una probabilità reale accertata del 52,36%. Le quote incorporano valutazioni, margine e condizioni del mercato. I dati calcistici, come risultati precedenti e rendimento delle squadre, descrivono ciò che è già accaduto; possono contribuire a un’analisi, senza trasformare l’esito futuro in una certezza. Inoltre, confrontare prezzi rilevati in momenti diversi può confondere un cambiamento del mercato con una differenza stabile tra operatori.

Scommesse antepost: cosa sono e quando escono in palinsesto

Le scommesse antepost riguardano generalmente risultati di medio o lungo periodo. Nel calcio comprendono, per esempio, il vincitore del campionato, una retrocessione o il capocannoniere. L’evento da risolvere coincide con un traguardo della competizione, anziché con il risultato di una singola partita.

Possono comparire prima dell’inizio della stagione o del torneo, quando l’operatore apre il relativo mercato, e restare disponibili anche a competizione iniziata. Non esiste una data di apertura uguale per tutti i concessionari. Calendario, partecipanti e aggiornamenti sportivi incidono sui tempi dell’offerta.

Le quote cambiano con le informazioni disponibili. Un trasferimento, un infortunio o una sequenza di risultati possono modificare la valutazione di una squadra. Una selezione già accettata conserva normalmente la quota pattuita, fatte salve le eccezioni regolamentari.

Conta anche l’attesa: l’importo resta impegnato fino alla definizione dell’esito, salvo le eventuali modalità di chiusura previste dall’operatore. Per mercati come il capocannoniere, le condizioni sulla partecipazione e sugli ex aequo possono incidere sulla liquidazione. Il nome della categoria non basta a descriverle.

Differenza tra palinsesto prematch e live

Il prematch comprende i mercati disponibili prima dell’inizio dell’evento. Le quote possono variare già in questa fase, per esempio dopo la diffusione delle formazioni ufficiali. Il live riguarda invece le scommesse accettate durante lo svolgimento della gara, quando risultato e tempo residuo entrano direttamente nella valutazione.

Una squadra avanti 1-0 dopo dieci minuti si trova in una situazione diversa dalla stessa squadra avanti 1-0 all’ottantacinquesimo. Nel live incidono anche espulsioni, sostituzioni e altri sviluppi della partita. Alcuni mercati possono essere sospesi durante azioni rilevanti o verifiche arbitrali e riaperti con prezzi aggiornati.

La trasmissione video può avere un ritardo rispetto al flusso utilizzato dall’operatore. Per questo le immagini sullo schermo e lo stato del mercato non sono necessariamente sincronizzati. Anche la selezione visualizzata deve essere distinta dalla giocata effettivamente accettata, con la quota riportata nella ricevuta. Orario, oggetto del mercato e condizioni di refertazione rimangono i riferimenti per capire che cosa viene valutato.

Gioco vietato ai minori di 18 anni. Può causare dipendenza patologica.

Fonti

Riferimenti consultati il 16 novembre 2026. Gli esempi con incontri reali utilizzano quote storiche di chiusura; i calcoli sono riportati nel testo.

ADM, normativa sulle scommesse a quota fissa e programma ufficiale

https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/giochi_sport/scommesse_fissa/quota-fissa_normativa

Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 1 agosto 2022 n. 145, articoli 4 e 5

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/28/22G00153/sg

Football-Data, archivio Serie A 2024/25. Napoli-Milan, 30 marzo 2025, quota di chiusura Bet365, campo B365CH: 1,91

https://www.football-data.co.uk/mmz4281/2425/I1.csv

Football-Data, legenda dei campi e delle quote di chiusura

https://www.football-data.co.uk/notes.txt

Immagine di accompagnamento

Quaderno con un palinsesto calcistico sulla scrivania di una tribuna stampa, davanti al campo. Immagine illustrativa originale generata in stile fotografico.