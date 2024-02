Palladino pre Monza Milan: «Siamo molto in fiducia»

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Monza Milan, il tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino, ha parlato così

COME STA IL MONZA? – «Squadra in fiducia, è vero. La settimana è stata positiva, i miei calciatori sono tutti sul pezzo e pronti a mettermi in difficoltà per quelle che saranno le scelte di formazioni. Affronteremo un Milan molto forte e non sarà semplice fare punti ma proveremo a metterli in difficoltà».

NUOVE SOLUZIONI IN ATTACCO? – «A livello di assetto tattico noi abbiamo un marchio di fabbrica che è il 3-4-3 ma si può modificare e lo abbiamo fatto sia all’inizio della stagione ma anche durante la gara in corso. Ci sono diversi calciatori che possono adattarsi a qualsiasi modulo e la possibilità di avere giocatori in ogni ruolo ha alzato sensibilmente il livello della competitività. Dietro giochiamo a 3, siamo stati abili a trovare anche gli automatismi giusti».

COME SI FERMA IL MILAN? – «Si ferma facendo una partita perfetta sotto qualsiasi punto di vista, curando qualsiasi dettaglio anche perché affrontiamo una squadra in fiducia e che viene da tanti risultati positivi. Dal mio punto di vista sono ancora in corsa per lo scudetto, il Monza dovrà fare una gara perfetta. Ho chiesto ai calciatori fiducia, leggerezza e spensieratezza. E coraggio nel giocarsela».