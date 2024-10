Pallone d’Oro 2024: dove vedere la premiazione, i candidati e i favoriti

Pallone d’Oro 2024, chi sarà l’erede di Messi? Ecco come seguire la cerimonia, i candidati e i favoriti

Questa sera si assegnerà il Pallone d’oro 2024: chi sarà l’erede di Lionel Messi? L’argentino, per la prima volta da anni non ci sarà tra i 30 finalisti, così come il suo rivale Cristiano Ronaldo. Chi è allora il favorito?

FAVORITI

Vinicius Jr. del Real Madrid è il grande favorito per la vittoria finale, forte dei successi in Champions League e nella Liga. L’altro candidato forte è Rodri, campione d’Europa con la Spagna. Tra i finalisti ci sono anche gli “italiani” Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu dell’Inter, Mats Hummels e Artem Dovbyk della Roma e poi Ademola Lookman dell’Atalanta. Tra di loro il capitano dei nerazzurri è quello con più chance di vincere.

CANDIDATI

Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

Hakan Çalhanoğlu (Turchia – Inter)

Dani Carvajal (Spagna – Real Madrid)

Rúben Dias (Portogallo – Manchester City)

Artem Dovbyk (Ucraina – Dnipro, Girona, Roma)

Phil Foden (Inghilterra – Manchester City)

Alejandro Grimaldo (Spagna – Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (Norvegia – Manchester City)

Mats Hummels (Germania – Borussia Dortmund, Roma)

Harry Kane (Inghilterra – Bayern Monaco)

Toni Kroos (Germania – Real Madrid)

Ademola Lookman (Nigeria – Atalanta)

Emiliano Martínez (Argentina – Aston Villa)

Lautaro Martínez (Argentina – Inter)

Kylian Mbappé (Francia – Paris Saint-Germain, Real Madrid)

Martin Ødegaard (Norvegia – Arsenal)

Dani Olmo (Spagna – Lipsia, Barcelona)

Cole Palmer (Inghilterra – Manchester City, Chelsea)

Declan Rice (Inghilterra – Arsenal)

Rodri (Spagna – Manchester City)

Antonio Rüdiger (Germania – Real Madrid)

Bukayo Saka (Inghilterra – Arsenal)

William Saliba (Francia – Arsenal)

Federico Valverde (Uruguay – Real Madrid)

Vinícius Júnior (Brasile – Real Madrid)

Vitinha (Portogallo – Paris Saint-Germain)

Nico Williams (Spagna – Athletic Club)

Florian Wirtz (Germania – Bayer Leverkusen)

Granit Xhaka (Svizzera -Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (Spagna – Barcellona)

DOVE SEGUIRE LA CERIMONIA

Si potrà seguire la cerimonia in esclusiva e gratuitamente su DAZN, previa registrazione. La diretta inizierà alle 18.45 prima della cerimonia che inizierà alle 20.45. A cominciare dalle 17.00 ci saranno rivelati a blocchi sui social la classifica dei 30 candidati. La cerimonia si svolgerà al Théâtre du Châtelet di Parigi e a condurre ci saranno la giornalista franco-britannica Sandy Heribert e l’ex stella del calcio Didier Drogba.