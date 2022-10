Pallone d’Oro, Mané: «Deve vincerlo Benzema»

Le parole di Sadio Mané sul prossimo Pallone d’Oro: «Onestamente penso che quest’anno lo meriti Karim Benzema»

Intervistato a fine partita, dopo la vittoria contro il Victoria Plzen, Sadio Mané ha parlato anche del Pallone d’Oro, indicando chi per lui lo meriti di più quest’anno. Di seguito le sue parole.

«Onestamente penso che quest’anno lo meriti Karim Benzema. Ha fatto una grande stagione col Real, ha vinto la Champions: credo se lo meriti in pieno. La vittoria della Coppa d’Africa è stata una sorta di liberazione per me e per il mio Paese, ma penso che il Pallone d’Oro 2022 debba vincerlo Benzema».