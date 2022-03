Pancaro: «Spero nella salvezza, sono molto legato al Cagliari e alla Sardegna»

L’ex esterno difensivo del Cagliari e del Milan, Giuseppe Pancaro ha parlato ai microfoni di CagliariNews24

In esclusiva ai microfoni di CagliariNews24 ha parlato l’ex esterno difensivo del Cagliari e del Milan, Giuseppe Pancaro. Ecco le sue dichiarazioni.

INVOLUZIONE CAGLIARI – «Dall’esterno è difficile capire cosa sia successo nelle ultime due partite. C’è stato un inizio di 2022 straordinario, con ottimi risultati e continuità ma anche ottime prestazioni in campo. Il motivo per il quale adesso ci sia stato questo calo non è facile da individuare per chi vive all’esterno dello spogliatoio»

SCUDETTO E RETROCESSIONI – «Per lo scudetto sarà un bellissimo rush finale tra Milan, Inter e Napoli con la Juventus che si è rimessa lì pronta a sfruttare, qualora tutte e tre dovessero darle la possibilità, l’occasione per rientrare in piena corsa. In chiave salvezza mi auguro che il Cagliari riesca a rimanere in Serie A perché ho trascorso cinque anni stupendi a Cagliari e sono rimasto molto legato alla città e alla Sardegna. Mi auguro davvero di cuore che possa arrivare questa salvezza»

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU CAGLIARINEWS24