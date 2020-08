Panchina Juve, Sarri in bilico: Inzaghi in pole, suggestione Zidane. L’allenatore blancos nel frattempo non risponde sul proprio futuro

Maurizio Sarri può lasciare la Juventus. Ora non è più un’ipotesi, l’eliminazione dalla Champions League ha sicuramente portato parecchi malumori in casa bianconera. L’obiettivo stagionale è andato e nonostante lo scudetto conquistato l’ex allenatore di Napoli e Chelsea può non essere riconfermato.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al futuro della panchina juventina: Simone Inzaghi è in pole, anche se non sarà facile convincere la Lazio. Nel frattempo si pensa anche a Zinedine Zidane: il tecnico delle merengues non ha risposto alla domanda sul suo futuro, dunque tutto può ancora accadere.