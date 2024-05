Panchina Lazio, dubbi Lotito: Tudor rischia il posto

La permanenza di Tudor alla Lazio non è poi così scontata: i malumori e i dubbi di Lotito potrebbero portare a un nuovo scossone

L a permanenza di Igor Tudor alla Lazio non può definirsi in bilico, ma di sicuro non è più da dare per scontata. Venti di crisi agitano gli umori di Formello, il futuro biancoceleste potrebbe clamorosamente subire un nuovo colpo di scena a due mesi e mezzo dalle dimissioni di Sarri.

Il vero punto di rottura: ci sono troppi giocatori che Tudor non avrebbe intenzione di coinvolgere pienamente nel suo prossimo progetto, tre dei quali rappresentano gli investimenti più importanti del club mossi un anno fa sul mercato. La frattura con Guendouzi mai sanata dai tempi di Marsiglia, l’incompatibilità al suo modo di giocare di Rovella e la bocciatura di Isaksen, dopo una manciata di minuti giocati pure fuori ruolo, sono i motivi dell’insoddisfazione principale di Fabiani e Lotito. Mentre si rincorrono le voci che porterebbero a un possibile assalto a Vincenzo Italiano in caso di clamoroso addio, Lotito deve riprendere le redini ed evitare l’ennesimo scossone. Ha sempre rispettato le scelte tecniche di ogni allenatore, ma sul mercato è spesso intransigente