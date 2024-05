Panchina Monza, è corsa a due: l’idea di Galliani per il futuro

Il Monza è pronto a salutare Palladino, ma Galliani ha già in mente un paio di nomi per la panchina del futuro

Il primo è quello di Alessandro Nesta, ex giocatore del Milan, che conosce bene e potrebbe essere una bella sorpresa dopo diversi anni di B. Il secondo è quello di Baroni, ormai una certezza e con la voglia di andare a progredire nel suo percorso. In ogni caso difficilmente l’ad sbaglierà la scelta perché con i tecnici ha sempre optato per la scelta giusta. Lo scrive Gianluca Di Marzio.