Gabigol, messaggio all’Inter: doppietta show col Santos – VIDEO

Gabigol è tornato, il gioiellino brasiliano di proprietà Inter trascina il Santos: arriva una doppietta contro il Paranà

Accolto due estati fa come il nuovo Ronaldo, Gabigol ha deluso le aspettative dei tifosi dell’Inter. L’attaccante brasiliano non ha trovato molto spazio e, dopo la parentesi da dimenticare in prestito al Benfica, ha optato per il ritorno in patria nel suo Santos. E la mozza è stata decisamente azzeccata…

Capocannoniere del Brasilerao con dodici reti in ventitre partite, Gabriel Barbosa ha trascinato il Peixe nella sfida disputata ieri sera contro il Paranà: doppietta decisiva per lo 0-2 finale. Un’altra prestazione di altissimo livello, con il classe 1996 che a gennaio tornerà a Milano. Per restare?